"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан

"Я пишу эти песни по той простой причине, что очень сильно тоскую по родине"

Любовь к Азербайджану, его культуре и людям в своих воспоминаниях хранит, можно сказать, каждый, кто уехал из него по разным причинам.

66-летний уроженец Сумгаита Ярослав Семенов уехал из Азербайджана на комсомольскую молодежную стройку на север России в Карелию в 1982 году. Он рассказывает, что планировал заработать денег на новую квартиру в Сумгаите и вернуться на родину. Но его судьба сложилась иначе.

"Я родился и вырос в Сумгаите. Когда я работал на стройке в Карелии, всем тем, кто там работал дали по квартире, и я уже остался. Но я так скучал по родине и стал музыку писать, хотя у меня нет никакого музыкального образования. Я просто купил синтезатор и начал писать песни", - говорит он.

Пишет свою музыку Ярослав Семенов, вдохновляясь воспоминаниями о родине, с благодарностью помня все то, что она ему дала.

"Об Азербайджане у меня только хорошие воспоминания. Страна правильно меня воспитала – уважать старших, любить родину. Я пишу эти песни по той простой причине, что очень сильно тоскую по родине. И везде, где я выступаю – от Финляндии до Сахалина - я говорю, что я сын азербайджанского народа. представители всех народов меня даже как-то назвали "русским азербайджанцем". Я написал 45 песен о дружбе и мирной жизни в Азербайджане и родном городе Сумгаите, где представители всех народов жили дружно",- поделился он своими воспоминаниями.

Когда шла Вторая Карабахская война, Ярослав Семенов очень сильно переживал за судьбу своей родины и всеми силами наряду с каждым азербайджанцем воевал на информационном поле: "Мне тогда, конечно же, было не до песен. Я находил материалы в сети и делился ими со своими друзьями и знакомыми, чтобы они все знали правду об этой войне. Я хотел подбодрить наших соотечественников, веря в победу нашей армии".

Ярослав Семенов помнит и любит свою родину не только в своих песнях. До пандемии коронавируса он приезжал в Азербайджан и родной Сумгаит каждый год и вдохновлялся на все новые песни и музыку.