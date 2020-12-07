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"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан

"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан "Я пишу эти песни по той простой причине, что очень сильно тоскую по родине"
Kультурная политика
7 декабря 2020 г. 14:32
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан

Любовь к Азербайджану, его культуре и людям в своих воспоминаниях хранит, можно сказать, каждый, кто уехал из него по разным причинам.

66-летний уроженец Сумгаита Ярослав Семенов уехал из Азербайджана на комсомольскую молодежную стройку на север России в Карелию в 1982 году. Он рассказывает, что планировал заработать денег на новую квартиру в Сумгаите и вернуться на родину. Но его судьба сложилась иначе.

"Я родился и вырос в Сумгаите. Когда я работал на стройке в Карелии, всем тем, кто там работал дали по квартире, и я уже остался. Но я так скучал по родине и стал музыку писать, хотя у меня нет никакого музыкального образования. Я просто купил синтезатор и начал писать песни", - говорит он.

Пишет свою музыку Ярослав Семенов, вдохновляясь воспоминаниями о родине, с благодарностью помня все то, что она ему дала.

"Об Азербайджане у меня только хорошие воспоминания. Страна правильно меня воспитала – уважать старших, любить родину. Я пишу эти песни по той простой причине, что очень сильно тоскую по родине. И везде, где я выступаю – от Финляндии до Сахалина - я говорю, что я сын азербайджанского народа. представители всех народов меня даже как-то назвали "русским азербайджанцем". Я написал 45 песен о дружбе и мирной жизни в Азербайджане и родном городе Сумгаите, где представители всех народов жили дружно",- поделился он своими воспоминаниями.

Когда шла Вторая Карабахская война, Ярослав Семенов очень сильно переживал за судьбу своей родины и всеми силами наряду с каждым азербайджанцем воевал на информационном поле: "Мне тогда, конечно же, было не до песен. Я находил материалы в сети и делился ими со своими друзьями и знакомыми, чтобы они все знали правду об этой войне. Я хотел подбодрить наших соотечественников, веря в победу нашей армии".

Ярослав Семенов помнит и любит свою родину не только в своих песнях. До пандемии коронавируса он приезжал в Азербайджан и родной Сумгаит каждый год и вдохновлялся на все новые песни и музыку.

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