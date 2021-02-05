Руководство Минкультуры посетило могилу композитора Кара Караева

Состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева

Состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.

Как сообщат министр культуры Азербайджана Анар Керимов, руководство министерства и деятели культуры посетили могилу композитора на I Аллее почетного захоронения.

А.Керимов отметил, что творчество К.Караева занимает яркие страницы в истории музыкальной культуры Азербайджана: "Продолжив на новом уровне традиции основателя национальной композиторской школы Узеира Гаджибейли, Кара Караев своим творчеством создал настоящую школу искусства. Композитор является одним из ярких деятелей ХХ века, его талант и мастерство определили этапы развития музыкального искусства Азербайджана.