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Руководство Минкультуры посетило могилу композитора Кара Караева

Руководство Минкультуры посетило могилу композитора Кара Караева Состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева
Kультурная политика
5 февраля 2021 г. 12:14
Руководство Минкультуры посетило могилу композитора Кара Караева

Состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.

Как сообщат министр культуры Азербайджана Анар Керимов, руководство министерства и деятели культуры посетили могилу композитора на I Аллее почетного захоронения.

А.Керимов отметил, что творчество К.Караева занимает яркие страницы в истории музыкальной культуры Азербайджана: "Продолжив на новом уровне традиции основателя национальной композиторской школы Узеира Гаджибейли, Кара Караев своим творчеством создал настоящую школу искусства. Композитор является одним из ярких деятелей ХХ века, его талант и мастерство определили этапы развития музыкального искусства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQara Qarayevin məzarı ziyarət olunub

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