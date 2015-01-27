Рекламой продажи билетов на "Baku-2015" займутся телеканалы CNN и Euronews

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов встретился с ответственным лицом по продаже билетов Оперативного комитета I Европейских игр "Baku-2015" Мирьям Богатаж.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

На встрече обсудили ряд важных вопросов, коснулись организации министерством "круглого стола" между туристическими компаниями и Оперативным комитетом I Европейских игр "Baku-2015" в целях продажи туристическими компаниями билетов на Европейские игры.

Кроме того, созданный Оперативным комитетом в связи с продажей билетов новый сайт будет рекламироваться сотрудничающими с министерством телеканалами CNN, Euronews и пр. зарубежными каналами. Была выдвинута также инициатива об установке соответствующих стендов для продажи билетов на проходящих с участием министерства культуры и туризма международных выставках по туризму.

В заключение коснулись вопроса о размещении информаций туристического характера в информационных пунктах, которые будут установлены Оперативным комитетом I Европейских игр в Баку.

Отметим, что в настоящее время туристические информационные центры действуют на улице Узеира Гаджибекова столицы, на территории Международного аэропорта имени Гейдара Алиева, заповедника "Гала" и Историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".