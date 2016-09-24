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    В Азербайджане проводится первый международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне", организованный Фондом Гейдара Алиева

    В мероприятии участвуют 14 скульпторов из 10 стран

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках VII Международного фестиваля "Девичья башня" проводится первый международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне" (Music in Stone), организованный Фондом Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report в пресс-службе фонда, в мероприятии принимают участие 14 известных скульпторов из Азербайджана, Испании, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Месики, Индии, Грузии и Македонии. 

    За время симпозиума участники создадут различные произведения из местных природных камней – шамкирского песчаника и абшеронского известняка. Скульпторы будут работать под открытым небом в поселке Гала. 

    Скульптуры, созданные в рамках симпозиума, который продлится до 2 октября, будут выставлены в одном из парков Баку.

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