В Азербайджане проводится первый международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне", организованный Фондом Гейдара Алиева

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках VII Международного фестиваля "Девичья башня" проводится первый международный симпозиум по скульптуре "Песнь в камне" (Music in Stone), организованный Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе фонда, в мероприятии принимают участие 14 известных скульпторов из Азербайджана, Испании, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Месики, Индии, Грузии и Македонии.

За время симпозиума участники создадут различные произведения из местных природных камней – шамкирского песчаника и абшеронского известняка. Скульпторы будут работать под открытым небом в поселке Гала.

Скульптуры, созданные в рамках симпозиума, который продлится до 2 октября, будут выставлены в одном из парков Баку.