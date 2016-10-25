Президент Хорватии побывала в Музее ковра Азербайджана

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович побывала в Музее ковра Азербайджана.

Как сообщает Report, директор музея Ширин Меликова проинформировала президента Колинду Грабар-Китарович о древнем искусстве ковроткачества нашего народа, его истории и традициях.

Было отмечено, что коллекция Музея, отражающая основные художественные направления азербайджанского искусства ковроткачества, демонстрирует уникальную красоту ковров, используемые в их создании материалы, технику тканья, присущих коврам изящных и глубоких художественных особенностей.

Было доведено до внимания, что в коллекции музея, "золотой фонд" которой составляют ворсовые ковры, хранятся и редкие образцы безворсовых ковров. Здесь представлены образцы ковров семи основных школ ковроделия Азербайджана – губинской, бакинской, ширванской, гянджинской, газахской, карабахской и тебризской. Ковры, украшенные разнообразными орнаментами в виде фигурок людей, животных, птиц, растений, являются произведениями искусства, отражающими жизненный уклад и быт народа.

Было сообщено, что благодаря большим усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 16 ноября 2010 года национальное искусство ковроткачества было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и этот день отмечается в нашей стране как День азербайджанского ковра.

Затем президент Хорватии ознакомилась с "Ювелирным фондом" музея, где собраны золотые и серебряные экспонаты, относящиеся к различным периодам истории Азербайджана.

Наряду с материально-культурным наследием, большое впечатление на высокую гостью произвели оригинальный облик здания музея, его необычные экспозиционные залы.