Президент Азербайджан подписал распоряжение о присвоении почетных званий ряду деятелей культуры

27 мая, 2018 13:41

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджан подписал распоряжение о присвоении почетных званий ряду деятелей культуры Как передает Report, за заслуги в развитии азербайджанской культуры присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам: «Народный артист» Агаларову Эмину Араз оглу Аллахвердиевой Наибе Сиявуш гызы Асланову Тейюбу Шуейюб оглу Джафарову Мирджаваду Миргафар оглу Дадашеву Азеру Исмаил оглу Дадашеву Мураду Али оглу Алиевой Динаре Фуад гызы Амирову Джамилю Фикрет оглу Азизову Эльчину Яшар оглу Гаджибековой Ульвие Вагиф гызы Гамидову Аждару Гудрет оглу Исмайловой Гюльназ Амир гызы Керимовой Эльнаре Надир гызы Караеву Фараджу Кара оглу Гасымову Мамедсафе Мамедали оглу Гамбарову Салману Гусейн оглу Гурбанбекову Сархану Рашид оглу Магеррамову Фирудину Алимамед оглу Мамедалиеву Вамигу Мамедали оглу Мамедову Сабиру Новруз оглу Мусаевой Шукюфе Имран гызы Мустафазаде Азизе Вагиф гызы Нематзаде Афлатуну Немат оглу Невмержицкой Евгении Степановне Новрузову Джахангиру Муталлиб оглу Поладову Акраму Ниджат оглу Самедову Алихану Имамхан оглу Самедзаде Айгюн Зияд гызы Шахвердиеву Тофигу Рзагулу оглу Шаровской Наталье Юрьевне Ширинову Натигу Бахадур оглу Ягубову Эйюбу Закарийя оглу Ягубовой Элле Исмаил гызы «Народный художник» Аскерову Акифу Иззатулла оглу Азизову Арифу Мохубали оглу Гейбатову Ашрафу Назир оглу Газиеву Арифу Шамиль оглу Мамедову Сакиту Гулам оглу Микаилзаде Эльдару Идаят оглу Мирзазаде Сирусу Ядулла оглу «Заслуженный артист» Аббас-бейли Кенюль Эльдар гызы Абдурахманову Юсифу Фикрет оглу Агаевой Елене Юрьевне Аллахвердиевой Джамиле Тельман гызы Аллахвердову Эльчину Яхьябала оглу Бабаеву Руфату Рауф оглу Бабаевой Сабине Эльдар гызы Багирову Гасану Чингиз оглу Алиеву Ильгару Мамедали оглу Алиевой Арзу Гурбан гызы Алиевой Наргиз Арзу гызы Ализаде Шахле Сеидшах гызы Аскерову Нифтулле Фатулла оглу Аскерову Тимуру Вагифовичу Аскерову Гочагу Магеррам оглу Азимову Эльману Яшар оглу Гаджиеву Гаджи Шамиль оглу Гаджиевой Сабине Сабир гызы Гасанли Интигаму Солтан оглу Ходжа Ганиеву Эльвину Хейраддин оглу Гусейновой Аиде Балоглановне Гусейновой Фариде Мамедали гызы Ильясову Рашаду Мамедали оглу Иманову Шахрияру Аяз оглу Кабирлинской Эльнаре Рамиз гызы Керимдухт Ровшану Рамазан оглу Керимовой Кенюль Гамбар гызы Керимовой Ламие Забишах гызы Краснянскому Сергею Евгеньевичу Кухмазовой Юлизане Шафиевне Годжаеву Рагиму Халил оглу Гулиеву Азаду Хазратгулу оглу Гурбанову Горхмазу Рафиг оглу Мамедову Магсуду Фазиль оглу Мамедову Теймуру Байрам оглу Мамедовой Рахиле Захид гызы Мамедовой Солтан Джахангир гызы Мирбабаеву Мир Юсифу Мир Гейдар оглу Мирзоеву Рафигу Мирисмаил оглу Мусаевой Любови Федоровне Рагимовой Рене Гаджиевне Рустамовой Регине Айвазовне Рзаеву Эльхану Муса оглу Сафаралиевой Шоле Джаваншир гызы Салимову Руслану Ханбала оглу Самедову Сабиру Хасполад оглу Самедовой Набат Магеррам гызы Султанову Рамину Аладдин оглу Шабановой Нигяр Шабан гызы Шахвердиеву Гюльмамеду Алигейдар оглу Шейховой Гюнель Музаффар гызы Ширалиеву Эльшану Шихали оглу Ширинову Асифу Ахмед оглу Ширинову Эльчину Эльхан оглу Юсифову Акифу Али оглу Юсифовой Фегуме Аяз гызы Зейналову Эльнуру Али оглу «Заслуженный художник» Алиеву Азаду Микаил оглу Хагвердиевой Елене Рафаиловне Гусейнову Мамедгусейну Аллахгулу оглу Кязымову Акифу Давуд оглу Мамедову Аскеру Искендер оглу Мамедову Намигу Захид оглу Мурадову Вюгару Билал оглу Сеидовой Тамилле Абдуррахман гызы Зейналову Азаду Сабир оглу «Заслуженный деятель искусства» Мехдиевой Мехеббет Иса гызы «Заслуженный работник культуры» Алекберову Абдулле Аббасгулу оглу Хагвердиеву Марату Ханлар оглу Ханкишиеву Авезхану Мардан оглу Халиловой Зите Сейфаддин гызы Керимовой Рене Алисаттар гызы Гардашову Фаигу Гардаш оглу Гулиевой Лале Тофиг гызы Гулиевой Лейле Муталлим гызы Меликовой Ширин Яшар гызы Мамедову Махмуду Гасым оглу Мустафаеву Мустафе Шура оглу Наджафзаде Гашаму Мирза оглу.

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