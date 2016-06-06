Посол: В Азербайджане созданы все условия для образования и получения информации на русском языке

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане созданы все условия для образования и получения информации на русском языке, что является уникальной позицией для республики. Как сообщает Report, об этом сообщил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин на церемонии награждения победителей VIII Республиканской олимпиады по русскому языку среди учеников 7-8 классов.

"Сегодняшнее мероприятие имеет большой смысл и символизм, так как 6 июня отмечается день рождения А.С.Пушкина", - сказал посол.

По его словам, олимпиада является хорошей возможностью для проверки знаний не только учителей, но также для обогащения полезным прагматичным опытом.

В.Дорохин добавил, что в Азербайджане сложилась уникальная позиция с учетом созданных условий для получения образования и информации на русском языке.

Посол назвал отношения руководства страны к русскому языку мудрой позицией, так как власть осознает потребность народа и идет ему навстречу.

В свою очередь, официальный представитель министерства образования Джейхун Байрамов отметил, что ежегодное проведение олимпиады стало доброй традицией и это свидетельствует об интересе молодежи к русскому языку: "Мы по праву гордимся добрососедскими отношениями и толерантностью. Как заявил президент Ильхам Алиев, наш образ жизни - мультикультурализм", - сказал представитель минобразования.

Заместитель председателя русской общины Азербайджана Борис Воронин отметил, что русская община, которая существует в республике более 20-ти лет, лучше других понимает состояние и развитие русского языка в Азербайджане. Он подчеркнул, что в истории современного Азербайджана были периоды, когда сокращались, либо закрывались русскоязычные классы и школы. Однако, здравый смысл азербайджанского народа и руководства взял верх над подобными негативными проявлениями.