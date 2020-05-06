​Посол ЕС: IMAGINE - это фестиваль о единстве

"Толерантность, мультикультурализм - будут ключевыми словами в рамках нашего фестиваля IMAGINE в этом году".

Как сообщает Report, об этом в рамках онлайн пресс-конференции заявил глава делагации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

"Недавно мы стали свидетелями того, как на фасаде здания Центра Гейдара Алиева был спроецирован флаг ЕС в знак солидарности в борьбе против COVID-19. Данный фестиваль будет о партнерстве, сотрудничестве и единстве. Спасибо всем, кто присоединился к нам!", - сказал он.

Кестутис Янкаускас

В свою очередь, заместитель посла ЕС Денис Даниилидис отметил, что в работе фестиваля принимают участие около 70 человек, и что они смогли в самые короткие сроки подготовить программу фестиваля.

"Фестиваль призван "обнять" каждого гражданина Азербайджана в столь тяжелые времена посредством культуры и искусства. Это показывает насколько эти вещи важны с точки зрения единения людей. Кроме того, это также является выражением поддержки деятелям искусства и культуры, не имеющих возможности полноценно работать из-за пандемии",- отметил дипломат.

Денис Даниилидис

Посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс также заявил, что три фильма, которыми будет представлена его страна на фестивале, отражают в себе те позитивные моменты жизни, которых так мало сегодня.

Посол королевства Нидерландов Онно Керверс, уверен, что единство и диалог сегодня важны как никогда.

"Я очень рад, что несмотря на пандемию коронавируса, фестиваль IMAGINE состоится. Этот фестиваль о европейских ценностях, о свободе человека, диалоге. В рамках фестиваля также состоится выставка моих фотографий, в которых отражено мое вдохновение Азербайджаном. Вы сможете прочувствовать это, просмотрев их",- сказал посол, пожелав всем оставаться позитивными и здоровыми.

Напомним, 4-ый фестиваль IMAGINE пройдет 7-15 мая в формате онлайн. С его программой можно ознакомиться здесь.