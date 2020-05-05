Обнародована программа фестиваля европейской толерантности IMAGINE

Обнародована программа 4-го фестиваля европейской толерантности IMAGINE Euro Tolerance Festival 2020.

Как сообщает Report со ссылкой на организаторов мероприятия - делегацию Европейского союза в Азербайджане, фестиваль в этом году впервые будет проходить в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.

В этом выпуске IMAGINE Euro Tolerance Festival 2020 предусмотрены выступления ряда музыкальных групп, певцов из самых разных частей мира, которые уже побывали в Баку или планируют посетить его в 2020 году, а также дебаты, мастер-классы, поэтические мероприятия, художественные выставки, показы фильмов и многое другое.

Особый интерес может вызвать подарок от музыкантов - песня, посвященная Баку и Азербайджану в специальной музыкальной программе под названием "Одна песня для Баку". Таким образом организаторы намерены проявить солидарность с народом Азербайджана в борьбе с коронавирусом.

Данная музыкальная программа будет показана 9 мая в "День Европы" .

Кроме того, у зрителей также будет возможность послушать живой концерт чилийско-бельгийского тенора, саксофониста и композитора Марсело Монкада 12 мая, 15 мая группа Brasilidade с музыкантами из разных стран мира выступят вместе.

9 мая также пройдет "Форум идей", на котором выступят активисты, аналитики, эксперты из разных стран мира и расскажут о своих взглядах и идеях на тему "Как Covid 19 формирует Европу и международные отношения".