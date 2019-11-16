Послы доброй воли: Деятельность Мехрибан Алиевой в ЮНЕСКО направлена на популяризацию богатой культуры Азербайджана в мире

16 ноября мир отмечает День учреждения ЮНЕСКО. Именно в этот день в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). На Конференции в Лондоне был принят ее Устав, который подписали 37 государств мира.

Азербайджан вступил в это подразделение ООН 3 июня 1992 года. Вот уже более 27 лет существующие связи между ЮНЕСКО и Азербайджаном все более расширяются и охватывают разные сферы деятельности. Сотрудничество Азербайджана и ЮНЕСКО еще более активизировалось с присвоением первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан Алиевой титула посла Доброй воли ЮНЕСКО. Под руководством и пристальным вниманием Мехрибан Алиевой проводится важнейшая работа по охране материального и нематериального культурного наследия в Азербайджане и за рубежом, а также популяризации азербайджанской культуры в мире.

Послы доброй воли ЮНЕСКО и "Артисты ЮНЕСКО во имя мира" поделились своим мнением о деятельности Азербайджана в ЮНЕСКО с французским бюро Report.

Элисо Болквадзе, посол доброй воли ЮНЕСКО и "Артист ЮНЕСКО во имя мира": "Я являюсь артистом ЮНЕСКО во имя мира с 2015 года. Азербайджан демонстрирует очень высокую активность в ЮНЕСКО. Я высоко оцениваю работу первого вице-президента Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой. Ее работа в первую очередь направлена на популяризацию Азербайджана, его богатой культуры, древней истории, искусства и музыки, чтобы о них больше узнали в мире. В ЮНЕСКО регулярно проходят мероприятия, посвященные Азербайджану. С другой стороны, выбрав путь интеграции в Европу, Азербайджан продвигает европейские ценности в рамках своих границ. Эта молодая страна, которая уделяет особое внимание развитию демократии, прав человека и прав женщин, постоянно делится своим опытом с другими странами, всегда проявляя большой интерес и высокую активность к программам обмена. Наконец, я заметила еще одну особенность, Азербайджан является инициатором и организатором многочисленных мероприятий как в Баку, так и за рубежом, что стимулирует и развивает диалог между народами. Желаю, чтобы другие страны были так же активны в рамках ЮНЕСКО, как Азербайджан".

Элисо Болквадзе

Амри Аминов, посол доброй воли ЮНЕСКО, "Артист ЮНЕСКО во имя мира": "Среди республик бывшего СССР нет более активной в рамках ЮНЕСКО страны, чем Азербайджан. Помимо реализации проектов внутри страны Азербайджан в тоже время активно участвует в проектах за его пределами и многое делает для развития международных связей. Таким образом, страна тесно поддерживает деятельность ЮНЕСКО. Азербайджан принимает непосредственное участие в восстановлении исторических памятников мирового значения, в создании новых очагов культуры. И деятельность Фонда Гейдара Алиева в этой сфере на виду, Фонд реализовал значимые проекты. Азербайджан находится на верном пути и является хорошим примером для других стран".

Амри Аминов

Эдва Сэр, посол доброй воли ЮНЕСКО, "Артист ЮНЕСКО во имя мира": "Народ Азербайджана - это добрый, искренний и прекрасный народ. Поэтому народ страны живет в мире и согласии. Не случайно, люди всех трех религий в стране прекрасно понимают и уважают друг друга". Азербайджан, являющийся примером для других стран, в рамках ЮНЕСКО играет особую роль в развитии диалога между цивилизациями, укреплении ценностей мультикультурализма и мира".

Эдва Сэр