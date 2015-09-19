Полад Бюльбюльоглы выступит на праздновании 2000-летия Дербента

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России, известный композитор и певец Полад Бюльбюльоглы выступит в Дербенте, который празднует свое 2000-летие. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявлено в программе юбилейных мероприятий.

Согласно программе, на праздновании также выступят творческие коллективы из различных регионов России и зарубежных стран, в том числе музыкальный коллектив "Садои Худжанд" из Таджикистана, исполняющий этническую музыку на древних народных инструментах Востока и мугамное трио из Азербайджана.

На 2000-летний юбилей дагестанского Дербента приехали 40 делегаций из регионов России и зарубежных стран, ожидается около 5 тыс. гостей. Для них подготовлена грандиозная по своему размаху праздничная программа.