    Пласидо Доминго выступил в Центре Гейдара Алиева

    Kультурная политика
    • 15 ноября, 2025
    • 13:18
    Пласидо Доминго выступил в Центре Гейдара Алиева

    Легендарный тенор Пласидо Доминго 14 ноября выступил в Центре Гейдара Алиева в Баку.

    Как сообщает Report, на концерте присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

    Пласидо Доминго разделил сцену со своим сыном Пласидо Доминго Jr.(младшим), Народным артистом Юсифом Эйвазовым, заслуженной артисткой Афаг Аббасовой и оперной певицей из Швейцарии Дарьей Рыбак.

    Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли, в сопровождении которого выступили артисты, управлял знаменитый итальянский дирижер Франческо Иван Чампа.

    В программе вечера прозвучали произведения классиков мировой музыки Дж.Пуччини, Дж.Верди и П.Маскани.

    Пласидо Доминго и на этот раз преподнес азербайджанской публике сюрприз. Легендарный певец и другие участники вечера вместе исполнили народную песню "Кючелере су сепмишем".

    Пласидо Доминго не впервые обращается к азербайджанской музыке. Напомним, что в 2010 году на торжественной церемонии, посвященной 87-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, великий певец исполнил песню Тофига Гулиева "Сене де галмаз".

