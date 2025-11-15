İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Plasido Dominqo Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 15 noyabr, 2025
    • 12:56
    Plasido Dominqo Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib

    Əfsanəvi tenor Plasido Dominqo noyabrın 14-də Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, konsertdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib.

    Konsertdə Plasido Dominqo (Placido Domingo) ilə yanaşı, onun oğlu Plasido Dominqo Jr. (Placido Domingo Jr), Xalq artisti Yusif Eyvazov, Əməkdar artist Afaq Abbasova və isveçrəli opera ifaçısı Daria Rıbak (Daria Rybak) çıxış ediblər.

    Səhnədə Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Simfonik Orkestrini tanınmış italiyalı dirijor Françesko İvan Çampa (Francesco Ivan Ciampa) idarə edib.

    Gecədə C.Puççini, C.Verdi, P.Maskani kimi dünya klassiklərinin bəstələri səslənib.

    Plasido Dominqonun Azərbaycan tamaşaçılarına bu dəfə də sürprizi olub. Əfsanəvi müğənni Dominqo və gecənin digər ifaçıları "Küçələrə su səpmişəm" xalq mahnısını birlikdə ifa ediblər.

    Plasido Dominqo ilk dəfə deyil ki, Azərbaycan bəstəkarlarına müraciət edir. Xatırladaq ki, dahi müğənni 2010-cu ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə Tofiq Quliyevin "Sənə də qalmaz" mahnısını ifa etmişdi.

    Plasido Dominqo Heydər Əliyev Mərkəzi​​​​​​​ konsert

    Son xəbərlər

    13:08

    SOCAR son 8 ilin ən yüksək BB reytinqini əldə edib

    Energetika
    13:03

    Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    12:59

    Azərbaycan gübrə və azot birləşmələri istehsalını cüzi artırıb

    Sənaye
    12:56
    Foto

    Plasido Dominqo Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:52

    Oğuzun Mollalı kəndinə qaz çəkilişi yarımçıq qalıb, "Azəriqaz" işlərin yekunlaşacağı müddəti açıqlayıb

    Sosial müdafiə
    12:48

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:38

    AFFA rəsmisi UEFA-nın təşkilatçılığı ilə Danimarkada təşkil olunan seminarda iştirak edib

    Futbol
    12:24

    Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    12:17

    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti