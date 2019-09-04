Отметят 100-летний юбилей Амины Дильбази

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О проведении 100-летнего юбилея Амины Дильбази".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В декабре 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской хореографической школы, выдающегося мастера танца, народной артистки республики Амины Паша гызы Дильбази.

Амине Дильбази принадлежат исключительные заслуги в сохранении многовековых традиций азербайджанского танцевального искусства. За свою многолетнюю деятельность мастер всегда демонстрировала высокую сценическую культуру, внося благодаря врожденному таланту и несравненным исполнительским возможностям новые оттенки в ценные образцы народных танцев, значительно обогатила их оригинальным стилем исполнения. Успешные выступления Амины Дильбази, которая в своем разнообразном репертуаре также отводила широкое место танцам народов мира, на престижных международных конкурсах и фестивалях находятся в ряду многочисленных успехов азербайджанского искусства. Она с высоким мастерством ставила танцы для кинофильмов, театральных спектаклей и оперных произведений, а также приобрела известность как художественный руководитель профессиональных танцевальных групп. Заслуживает одобрения деятельность Амины Дильбази и в обучении молодого поколения тонкостям хореографического искусства".

В целях обеспечения проведения 100-й годовщины со дня рождения народной артистки Амины Дильбази, внесшей ценный вклад в дело развития и пропаганды азербайджанского искусства, министерству культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народной артистки Амины Дильбази.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.