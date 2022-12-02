Определены победители конкурса на лучшие скульптуры в рамках "Года города Шуша"

Определены победители конкурса на лучшие скульптуры в рамках "Года города Шуша"

Определены победители конкурса на лучшие скульптуры в рамках "Года Шуши". Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана. Отмечается, что азербайджанские художники представили на конкурс 47 скульптурных работ. Созданная при Министер

https://static.report.az/photo/ba0e7c6b-f807-303f-9863-4cfa92c2fbd7.png https://static.report.az/photo/ba0e7c6b-f807-303f-9863-4cfa92c2fbd7.png

Определены победители конкурса на лучшие скульптуры в рамках "Года города Шуша".



Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.



Отмечается, что азербайджанские художники представили на конкурс 47 скульптурных работ. Созданная при Министерстве культуры комиссия назвала имена победителей, со списком можно ознакомиться здесь.



Основной целью конкурса является продвижение богатого культурного наследия города Шуша - жемчужины Карабаха, как центра азербайджанского искусства и культуры, а также сохранения скульптурных памятников, воплощающих наследие города Шуша, объявленного культурной столицей Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram