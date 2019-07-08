Обнародована программа фестиваля индонезийской культуры в Баку

С 11 по 16 сентября в Баку пройдет очередной Индонезийский фестиваль культуры (ICF-2019).

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Индонезии в Азербайджане, в этом году фестиваль пройдет на двух площадках - во Дворце имени Гейдара Алиева и на Площади фонтанов.

Отметим, что цель проведения фестиваля - ознакомление азербайджанцев с разнообразием индонезийского искусства и культуры.

Индонезийский фестиваль культуры пройдет в Азербайджане уже четвертый год подряд.

Отметим, что индонезийский культурный фестиваль (ICF) является крупнейшим ежегодным мероприятием, организуемым посольством Индонезии в Баку, которое включает в себя различные выступления, в том числе исполнение национальной индонезийской музыки на инструменте ангклунг, танца реог понорого и представление боевых искусств пенчак силат.