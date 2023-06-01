Депутат: Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплощены во всех сферах

Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплотились во всех сферах жизни государства.

Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплотились во всех сферах жизни государства.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров в ходе проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев - архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник азербайджанского мультикультурализма".

Н.Сафаров подчеркнул, что в этом году азербайджанцы со всего мира отмечают столетие со дня рождения общенационального лидера.

"В истории XX столетия ему выпала судьбоносная роль. Он оказал существенное влияние на развитие мультикультурализма как в рамках бывшего Советского Союза, так и в рамках нашей страны. Без преувеличения можно сказать, что Гейдар Алиев является основоположником современной модели мультикультурализма в Азербайджане",- сказал он.

"Отсутствие мультикультурализма приводит к геноциду, преступлениям против человечности, военным преступлениям и т.д. Свидетелями этих преступлений мы были около 30 лет", - добавил депутат.