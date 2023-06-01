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Депутат: Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплощены во всех сферах

Депутат: Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплощены во всех сферах Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплотились во всех сферах жизни государства.
Kультурная политика
1 июня 2023 г. 12:21
Депутат: Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплощены во всех сферах

Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплотились во всех сферах жизни государства.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров в ходе проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев - архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник азербайджанского мультикультурализма".

Н.Сафаров подчеркнул, что в этом году азербайджанцы со всего мира отмечают столетие со дня рождения общенационального лидера.

"В истории XX столетия ему выпала судьбоносная роль. Он оказал существенное влияние на развитие мультикультурализма как в рамках бывшего Советского Союза, так и в рамках нашей страны. Без преувеличения можно сказать, что Гейдар Алиев является основоположником современной модели мультикультурализма в Азербайджане",- сказал он.

"Отсутствие мультикультурализма приводит к геноциду, преступлениям против человечности, военным преступлениям и т.д. Свидетелями этих преступлений мы были около 30 лет", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Heydər Əliyevin multikulturalizm ideyaları bütün sahələrdə təcəssüm tapıb”

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