Депутат: Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплощены во всех сферах

Идеи мультикультурализма Гейдара Алиева воплотились во всех сферах жизни государства.
Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров в ходе проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев - архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник азербайджанского мультикультурализма".
Н.Сафаров подчеркнул, что в этом году азербайджанцы со всего мира отмечают столетие со дня рождения общенационального лидера.
"В истории XX столетия ему выпала судьбоносная роль. Он оказал существенное влияние на развитие мультикультурализма как в рамках бывшего Советского Союза, так и в рамках нашей страны. Без преувеличения можно сказать, что Гейдар Алиев является основоположником современной модели мультикультурализма в Азербайджане",- сказал он.
"Отсутствие мультикультурализма приводит к геноциду, преступлениям против человечности, военным преступлениям и т.д. Свидетелями этих преступлений мы были около 30 лет", - добавил депутат.