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    Народный артист России: Баку похож на Дубай

    Баку очень изменился и стал еще краше

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Баку очень изменился и стал еще краше. Я его не узнал. Баку похож на Дубай".

    Об этом в интервью журналистам заявил народный артист России, известный актер Борис Щербаков, находящийся в Баку в рамках проходящей в Азербайджане Недели российских фильмов.

    Актер не смог назвать имен деятелей азербайджанского кино и режиссеров.

    Б.Щербаков сравнил также прошлое и настоящее российского кинематографа, и отметил, что старые российские фильмы являются настоящей классикой: "Правда, хорошие фильмы есть и сегодня. Снимаются прекрасные картины. При наличии финансов можно снять отличные фильмы".

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