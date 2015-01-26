На венгерском языке издана книга известного ученого-востоковеда, профессора Аиды Имангулиевой

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На венгерский язык переведена книга видного ученого-востоковеда, профессора Аиды Имангулиевой "Корифеи новой арабской литературы".

Как сообщает Report, информация об этом поступила из министерства культуры и туризма.

Книга издана в венгерском издательстве "Harmattan" по случаю 75-летия ученого. Здесь предоставлена обширная информация о жизни и деятельности ученого-востоковеда.

Отметим, что книга издана по инициативе посольства Азербайджана в Венгрии.