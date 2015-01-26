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    На венгерском языке издана книга известного ученого-востоковеда, профессора Аиды Имангулиевой

    Книга Корифеи новой арабской литературы вышла в свет по инициативе посольства Азербайджана в Венгрии

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На венгерский язык переведена книга видного ученого-востоковеда, профессора Аиды Имангулиевой "Корифеи новой арабской литературы".

    Как сообщает Report, информация об этом поступила из министерства культуры и туризма.

    Книга издана в венгерском издательстве "Harmattan" по случаю 75-летия ученого. Здесь предоставлена обширная информация о жизни и деятельности ученого-востоковеда.

    Отметим, что книга издана по инициативе посольства Азербайджана в Венгрии.

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