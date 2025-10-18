Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    На фестивале в США представлена азербайджанская культура

    Kультурная политика
    • 18 октября, 2025
    • 08:27
    На фестивале в США представлена азербайджанская культура

    Азербайджан был представлен на фестивале культуры в Калифорнии.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского генерального консульства в Лос-Анджелесе.

    На традиционном фестивале Irvine Global Village дети исполнили азербайджанские национальные танцы и угостили гостей шербетом.

    фестиваль США азербайджанская культура
    Видео
    Los-Ancelesdə Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb

    Последние новости

    09:19

    При взрыве на оборонном заводе в Башкортостане погибли три человека

    В регионе
    09:14

    МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем восстановления независимости

    Внутренняя политика
    09:11

    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня состоятся еще два матча

    Футбол
    08:58

    Минобороны поделилось публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

    Армия
    08:39

    WSJ: В Вашингтоне изучают возможность отмены пошлин на товары, не производимые в стране

    Другие страны
    08:27
    Видео

    На фестивале в США представлена азербайджанская культура

    Kультурная политика
    07:48

    При столкновении автобусов на севере Турции пострадали 12 человек

    В регионе
    07:11

    Посольство США в Колумбии подверглось атаке, есть раненые

    Другие страны
    06:39

    Совбез ООН продлил санкции против Гаити

    Другие страны
    Лента новостей