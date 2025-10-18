На фестивале в США представлена азербайджанская культура
Kультурная политика
- 18 октября, 2025
- 08:27
Азербайджан был представлен на фестивале культуры в Калифорнии.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского генерального консульства в Лос-Анджелесе.
На традиционном фестивале Irvine Global Village дети исполнили азербайджанские национальные танцы и угостили гостей шербетом.
With our cultural exhibition, national dances and traditional sherbet, we shared unforgettable moments at the Irvine Global Village.#Azerbaijan #Irvine #GlobalVillageFestival pic.twitter.com/QqutQ3bgVh— Azerbaijan in L.A. (@azconsulatela) October 18, 2025
