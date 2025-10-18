Los-Ancelesdə Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb
Mədəniyyət siyasəti
- 18 oktyabr, 2025
- 08:19
ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərində Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkəmizin Los-Anceles şəhərindəki Baş konsulluğunun "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edilib.
Bildirilib ki, ənənəvi "Irvine Global Village" festivalında uşaqlar tərəfindən Azərbaycanın milli rəqsləri nümayiş etdirilib, iştirakçılara şərbət təqdim olunub.
With our cultural exhibition, national dances and traditional sherbet, we shared unforgettable moments at the Irvine Global Village.#Azerbaijan #Irvine #GlobalVillageFestival pic.twitter.com/QqutQ3bgVh— Azerbaijan in L.A. (@azconsulatela) October 18, 2025
