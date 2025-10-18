İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Los-Ancelesdə Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 18 oktyabr, 2025
    • 08:19
    Los-Ancelesdə Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb

    ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərində Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkəmizin Los-Anceles şəhərindəki Baş konsulluğunun "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, ənənəvi "Irvine Global Village" festivalında uşaqlar tərəfindən Azərbaycanın milli rəqsləri nümayiş etdirilib, iştirakçılara şərbət təqdim olunub.

    Los-Anceles milli rəqs Mədəniyyət
    Video
    На фестивале в США представлена азербайджанская культура

    Son xəbərlər

    09:17

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2025)

    Maliyyə
    09:13

    Şahdağa qar yağıb

    Ekologiya
    09:06

    Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:00

    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha iki görüş baş tutacaq

    Futbol
    08:59

    WSJ: Vaşinqton ölkədə istehsal olunmayan mallara tətbiq edilən rüsumların ləğvi imkanını araşdırır

    Digər ölkələr
    08:45

    Müdafiə Nazirliyi: Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır!

    Hərbi
    08:19
    Video

    Los-Ancelesdə Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    07:44
    Video

    ABŞ-nin Kolumbiyadakı səfirliyinə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    07:19

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Haitiyə qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti