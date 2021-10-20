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Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий

Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий Министерство культуры Азербайджана отреагировало на недовольство в связи с присвоением почетных званий.
Kультурная политика
20 октября 2021 г. 14:32
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
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Министерство культуры Азербайджана разрабатывает новые правила, которые установят критерии для присвоения почетных званий деятелям культуры и творческой интеллигенции.

Об этом Report заявили в ответ на запрос в Минкультуры, комментируя недовольство в связи с недавним присвоением почетных званий и других наград.

Отметим, что в публикациях в соцсетях утверждалось, что этот список деятелей культуры и искусства необъективен.

"В этой связи соблюдение "Положения о почетных званиях Азербайджанской Республики", утвержденного Указом президента Азербайджана от 14 мая 1999 года и обеспечение объективности в представлении кандидатов, является основным", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi fəxri adların verilməsi ilə bağlı narazılıqlara münasibət bildirib

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