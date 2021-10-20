Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий

Министерство культуры Азербайджана отреагировало на недовольство в связи с присвоением почетных званий.

Министерство культуры Азербайджана разрабатывает новые правила, которые установят критерии для присвоения почетных званий деятелям культуры и творческой интеллигенции.

Об этом Report заявили в ответ на запрос в Минкультуры, комментируя недовольство в связи с недавним присвоением почетных званий и других наград.

Отметим, что в публикациях в соцсетях утверждалось, что этот список деятелей культуры и искусства необъективен.

"В этой связи соблюдение "Положения о почетных званиях Азербайджанской Республики", утвержденного Указом президента Азербайджана от 14 мая 1999 года и обеспечение объективности в представлении кандидатов, является основным", - отметили в министерстве.