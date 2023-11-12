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Министры культуры Турции и Азербайджана подпишут соглашение о сотрудничестве

Министры культуры Турции и Азербайджана подпишут соглашение о сотрудничестве 13 ноября в Анкаре между министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем и министром культуры Азербайджана Адилем Керимли будет подписано соглашение о сотрудничестве.
Kультурная политика
12 ноября 2023 г. 18:28
Министры культуры Турции и Азербайджана подпишут соглашение о сотрудничестве

13 ноября в Анкаре между министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем и министром культуры Азербайджана Адилем Керимли будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщили в Министерстве культуры Турции.

Отметим, что посетит выставку "Художники города Шуша" в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре.

В рамках Дней культуры города Шуша в здании президентского симфонического оркестра в Анкаре состоится концерт с участием азербайджанских артистов.

Отметим, что ТЮРКСКОЙ объявил город Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

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