Министры культуры Турции и Азербайджана подпишут соглашение о сотрудничестве

13 ноября в Анкаре между министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем и министром культуры Азербайджана Адилем Керимли будет подписано соглашение о сотрудничестве.

13 ноября в Анкаре между министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем и министром культуры Азербайджана Адилем Керимли будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщили в Министерстве культуры Турции.

Отметим, что посетит выставку "Художники города Шуша" в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре.

В рамках Дней культуры города Шуша в здании президентского симфонического оркестра в Анкаре состоится концерт с участием азербайджанских артистов.

Отметим, что ТЮРКСКОЙ объявил город Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год.