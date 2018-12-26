Министр: Незаменимых нет, завтра не будет и меня

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Если некогда работавшие в министерстве люди, в том числе 12 лет проработавший с нами плечом к плечу Адалят Велиев выразит желание работать с нами и сегодня, мы с радостью создадим для них нужные условия. Я отношусь ко всем с большим уважением. Но жизнь продолжается, незаменимых нет".

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Абульфас Гараев.

"Завтра не будет и меня, будет новый министр, политика президента продолжится, культура Азербайджана будет развиваться, ничто не изменится. Уверяю вас в этом. Поэтому я готов протянуть руку всем. Думаю, что с сегодняшнего дня мы в новой структуре министерства должны достигнуть нового этапа".

Напомним, что Адалят Велиев - бывший заместитель министра культуры и туризма. При создании на основе министерства культуры и туризма министерства культуры Адаляту Велиеву не была дана должность в новом министерстве. В СМИ вышли несколько статей на эту тему.