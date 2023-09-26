Министр: В период оккупации было уничтожено более 1000 исторических памятников, более 60 мечетей

На освобожденных территориях было уничтожено более 1000 исторических памятников, более 60 мечетей.

В период оккупации азербайджанских территорий было уничтожено более 1000 исторических памятников, более 60 мечетей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на 12-й Конференции министров культуры исламского мира на тему "На пути к обновлению культурной деятельности в исламском мире“ в столице Катара Дохе.

Он отметил, что, несмотря на окончание конфликта, остатки армянских воинских формирований представляли угрозу безопасности и миру на азербайджанских территориях. Так, с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными формированиями на территориях Азербайджана, погибли более 300 азербайджанцев, большинство из которых - гражданские лица, в том числе журналисты. Поэтому Азербайджан на прошлой неделе принял решение начать локальные антитеррористические мероприятия, и в течение 24 часов добился разоружения незаконных вооруженных формирований, начался процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Правительство Азербайджана оказывает необходимую гуманитарную помощь местным жителям и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного и мирного процесса реинтеграции.