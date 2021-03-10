Министр культуры о древних азербайджанских памятниках на территории Армении

"Сейчас министерство выполняет определенные работы в связи с состоянием памятников на исторических азербайджанских землях, ныне являющихся территорией Армении".

"Сейчас министерство выполняет определенные работы в связи с состоянием памятников на исторических азербайджанских землях, ныне являющихся территорией Армении".

Как передает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Анар Керимов.

"В рамках недавнего визита в Турцию мы обсудили и этот вопрос. Там ведутся работы с архивными документами, чтобы в будущем продемонстрировать и продвигать в международном мире материалы в связи с разрушенными памятниками на территории Иреванского ханства, являющегося нашей исконной землей".