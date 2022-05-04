Министр культуры Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США

Находящийся с визитом в США министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с помощником госсекретаря этой страны по вопросам образования и культуры Ли Саттерфилд.

Находящийся с визитом в США министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с помощником госсекретаря этой страны по вопросам образования и культуры Ли Саттерфилд.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, встреча прошла в Госдепартаменте.

В ходе встречи было обсуждено двустороннее сотрудничество. Анар Керимов рассказал о глобальной инициативе "Мир во имя культуры" (Peace4Culture). Он также проинформировал о работах, проводимых для сохранения культурного наследия нашей страны.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов.