Мехрибан Алиева: Мы гордимся нашим культурным и историческим наследием - ФОТО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Париже в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Азербайджан в сердце Парижа" состоялась конференция "Религиозная толерантность: культура сосуществования в Азербайджане". Как сообщает Report, в конференции приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Отметив, что тема толерантности всегда актуальна во французском обществе, ведущий конференции - известный политолог Пьер Конеса рассказал о значении шагов, предпринимаемых Азербайджаном в данной сфере. Он сообщил, что в работе конференции, организованной в Париже Фондом Гейдара Алиева, принимают участие авторитетные религиозные деятели и представители религиозных общин как Азербайджана, так и Франции, подчеркнул, что здесь будут обсуждены актуальные вопросы.

Мэр 1-го округа Парижа Жан-Франсуа Легаре отметил, что сегодня тема толерантности приобретает большую актуальность в мировой повестке дня. Он подчеркнул, что интерес Азербайджана к данной теме, являющейся вопросом мирового значения, имеет образцовый характер.

Выступившая на конференции первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что наша страна исторически расположена на пересечении цивилизаций и культур, является мостом между Азией и Европой, и эти факторы играют важную роль в возникновении культурного разнообразия. "В нашей стране и сегодня живы традиции толерантности. Азербайджан является членом как Организации Исламского Сотрудничества, так и Совета Европы. Мы гордимся нашим культурным и историческим наследием", - сказала Мехрибан Алиева. Она подчеркнула, что в Азербайджане имеются мечети, церкви и синагоги, в стране обеспечены все религиозные свободы. Мехрибан Алиева сказала, что в Азербайджане представители всех религий обладают равными правами, в нашей стране никогда не происходило никаких противостояний на религиозной, национальной почве. Первая леди Мехрибан Алиева отметила, что в сохранении традиций толерантности в нашей стране важную роль играют государственно-религиозные отношения, условия, созданные в Азербайджане, дают основание сказать, что альтернативы мультикультурализму нет. Подчеркнув, что руководимый ею Фонд Гейдара Алиева проявляет особое внимание и к другим религиям, Мехрибан Алиева сообщила, что Фонд непосредственно участвовал в организации раздела исламской культуры в Музее Лувр, реставрации Римских катакомб, создании условий для обучения еврейских детей, ремонте церквей в Страсбурге и других регионах Франции.

В своем выступлении Мехрибан Алиева коснулась также армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Она отметила, что в результате этого конфликта оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, один миллион людей стали беженцами и вынужденными переселенцами, в Ходжалы были зверски убиты 613 азербайджанцев, разрушены наши национальные и исторические памятники.

Первая леди Азербайджана подчеркнула, что наша страна будет продолжать вносить свой вклад в общечеловеческие ценности.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы сообщил, что в принятой в 1995 году Конституции Азербайджана отражен принцип светскости Азербайджанского государства, который охватывает государственно-религиозные отношения. Он отметил, что сегодня одним из важных элементов толерантности в Азербайджане является то, что ее сохранение стало государственной политикой.

Мубариз Гурбанлы проинформировал о деятельности созданного в 2001 году Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, отметил, что в нашей стране оказывается всесторонняя поддержка деятельности традиционных религиозных общин, по отношению к которым нет никакой дискриминации. Он подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева вносит вклад в дальнейшее укрепление атмосферы толерантности в нашей стране.

Затем конференция продолжила работу в форме дискуссий. Было отмечено, что наибольшую актуальность приобретает обсуждение таких вопросов, как порядок сосуществования различных народов в Азербайджане, отношение к различным религиям, отличный по сравнению с другими странами взгляд на религиозные секты, сохранение толерантной среды в обществе.

Выступая на конференции, председатель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев сообщил, что в нашей стране действуют 7 синагог, 2 средние школы, один колледж, 3 детских сада для евреев и Еврейский дом. Он отметил, что азербайджанский и еврейский народы всегда демонстрировали прекрасный пример сосуществования, и горские евреи и сейчас принимают активное участие в процессах развития в Азербайджане. "Представьте, в мусульманской стране государство построило для нас синагогу. Это не имеет аналогов в мире", - сказал Милих Евдаев, отметив, что в Азербайджане межрелигиозный консенсус поднят до уровня государственной политики, в этой сфере нет двойных стандартов.

Представитель Координационного совета еврейских институтов Франции Жан-Пьер Алалаи сообщил, что некоторое время назад посетил нашу страну и был впечатлен увиденным в Азербайджане. Он отметил, что свобода вероисповедания, отношение к еврейской общине в Азербайджане находятся на высоком уровне. Подключившись к дискуссии, другие участники задали вопросы о порядке регулирования межрелигиозных отношений в нашей стране, преподавании религии в школах и др.

Было отмечено, что в Азербайджане нет никаких проблем в межрелигиозных отношениях, и это продолжается веками. В средних школах отведено место для преподавания религии, в центре внимания находится воспитание молодежи в духе национально-духовных ценностей.

Говоря о важных факторах, лежащих в основе толерантной атмосферы в нашей страны, первая леди Мехрибан Алиева выдвинула на передний план, в первую очередь, политическую стабильность, социальное и экономическое развитие. Она отметила, что в Азербайджане успешно решаются социальные проблемы, уделяется особое внимание развитию образовательного сектора, что само по себе не дает возможности для возникновения в обществе радикальных тенденций. "Мы хотим донести до мира, что сосуществование возможно", - сказала Мехрибан Алиева, подчеркнув важность широкой пропаганды в мире этого опыта Азербайджана.

Вице-президент Совета мусульман Франции Тофиг Сипти отметил, что атмосфера толерантности в нашей стране вызвала у него большой интерес, и он хочет воочию убедиться в этом.

Заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Гемерханым Джавадлы отметила, что действующее с 1823 года управление вносит вклад в государственно-религиозные отношения, и в этом процессе используется деятельность женщин.

Архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Александр Ищеин подчеркнул, что в Азербайджане представители всех религий обладают равными правами и активно участвуют в общественной жизни. В основе всех этих успехов лежит уникальный менталитет азербайджанского народа.

Председатель албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили сообщил, что благодаря заботе Азербайджанского государства удинская община, в течение 170 лет отделенная от церкви, сейчас вновь возвратилась в её лоно, отметил, что в нашей стране действуют школы удинского этноса.

Председатель религиозной общины бакинских европейских евреев Геннадий Зельманович подчеркнул, что евреи, как и представители других религий в Азербайджане, окружены вниманием и заботой, и у них нет никаких проблем для отправления своих религиозных потребностей.

Ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете отметил, что азербайджанские католики также пользуются созданными для них благоприятными условиями, свободно отправляют религиозные обряды, для них построена католическая церковь.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вновь выразила признательность участникам конференции и отметила, что такие мероприятия еще больше сближают наши народы друг с другом. Мехрибан Алиева выступила с предложением провести в будущем вторую часть конференции в Баку.

Отметим, что в конференции приняли участие руководители и представители авторитетных религиозных организаций как Азербайджана, так и Франции.

Напомним, что до настоящего времени в рамках проекта "Азербайджан - адрес толерантности" Фонд Гейдара Алиева провел ряд мероприятий в Азербайджане и других странах. Придающий особое значение взаимообогащению различных культур и цивилизаций, укреплению диалога между народами, сохранению традиций толерантности в нашей стране, Фонд Гейдара Алиева в рамках этих проектов проводит ремонт и реставрацию религиозных памятников, святилищ, построек, организует различные конференции и выставки.