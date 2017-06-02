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    Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов

    Первый вице-президент награждена памятной медалью Академик Микаил Гусейнов

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов.

    Как сообщает Report, об этом на совещании президентов секций II региона Международного союза архитекторов сообщил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

    Отмечено, что Мехрибан Алиева награждена также памятной медалью "Академик Микаил Гусейнов" за деятельность по сохранение архитектурного наследия Азербайджана и вклад в эту сферу.

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