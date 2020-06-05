Из-за присвоения азербайджанской песни направлено обращение к YouTube

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана распространило заявление в связи с представлением на портале Youtube азербайджанской народной песни "Кючелере су сепмишем" в качестве персидской.

Как сообщили Report в Агентстве, после появления соответствующей информации данный вопрос был взят под контроль и тщательно изучен.

Было установлено, что на некоторых каналах в YouTube, в том числе chekhabar1234 и Persian Song, была размещена песня "Dooset daram" в исполнении иранского музыканта Ферейдуна Асраэи без указания того, что она является азербайджанской народной песней "Кючелере су сепмишем". Слова к песне были изменены и не указаны сведения о ее происхождении.

"Присвоение чужой музыки и намерение опосредованно выдать ее за персидскую является грубым нарушением закона. Это противоречит положениям Договора по авторскому праву и Договора по исполнениям и фонограммам Всемирной организации интеллектуальной собственности. Принадлежность этой музыки азербайджанской культуре подкреплена многочисленными доказательствами. Еще в начале XX века эта песня была включена в ряд сборников азербайджанских народных песен.

Так, ноты и слова песни "Кючелере су сепмишем" вошли в сборник "Азербайджанские тюркские народные песни", изданный в 1927 году выдающимися азербайджанскими композиторами Узеиром Гаджибековым и Муслимом Магомаевым, выпущенный в 1956 году Бюльбюлем Мамедовым сборник "Азербайджанские народные мелодии", изданный в 1952 году выдающимся азербайджанским композитором Фикретом Амировым сборник "Азербайджанские народные песни", изданный в 1965 году Давудом Мамедбековым сборник "Азербайджанские лирические народные песни", а также в изданный в 1991 году в Анкаре Салихом Турханом сборник "Азербайджанские народные песни".

Песня также была исполнена в фильме "Родному народу" ("Doğma xalqıma"), снятом в 1954 году.

На основании заявления выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова от 12 июня 1963 года, направленного в азербайджанское отделение Всесоюзного агентства по авторским правам (ныне Агентство интеллектуальной собственности), был зарегистрирован переработанный им вариант народной песни "Кючелере су сепмишем". Переработанный вариант песни, исполненный азербайджанским певцом Рашидом Бейбутовым в 1963 году, был загружен на канал YouTube.

К песне "Кючелере су сепмишем" в различное время обращались известные азербайджанские исполнители Бюльбюль, Шовкет Алекперова и другие. В их исполнении она записана на материальных носителях и загружена на страницы YouTube.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что народная песня "Кючелере су сепмишем", исполненная иранским певцом Ферейдуном Асраэи, под названием "Dustat daram", значится восьмой в его альбоме "Khuneh be Dush". Этот альбом с его разрешения был размещен на сайте www.amazon.com и, что самое главное, отмечено, что при записи использован азербайджанский народный фольклор (by Azeri Folk). На основе собранных фактов Агентство направило обращение в Youtube, а также на каналы chekhabar1234 и Persian Song с требованием указать песню "Кючелере су сепмишем" как азербайджанскую народную и привести сведения о ее происхождении, а в противном случае - закрыть эти каналы", - отмечается в сообщении Агентства интеллектуальной собственности.