Ислам Гусейнов: Культурный мост в Ульяновске объединил Ульяновск и Гянджу - ВИДЕО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В четверг, 14 сентября, центральный зал Дворца культуры "Губернаторский" был переполнен – ульяновские ценители песенного и танцевального искусства с этническим колоритом пришли на совместный концерт двух государственных ансамблей – "Гёйгёль" из азербайджанского города Гянджа и ульяновской "Волги".

Как передает Report, необычный симбиоз двух культур бросался в глаза при первом же взгляде на сцену, невидимой нитью поделенной на две части: справа расположился оркестр русских народных инструментов, слева степенно восседали музыканты из Закавказья, а позади на огромном проекционном экране транслировались кадры, запечатлевшие прошлое и настоящее двух дружественных стран. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов – кстати, уроженец города Гянджа.

- Национальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев однажды сказал: "Народ всегда узнают по его интеллигенции, культуре, науке". Если мы хотим узнать людей других национальностей, нам недостаточно просто говорить на одном языке. Нам не хватит переводчика. Чтобы понять глубину русской души, нужно обязательно послушать Людмилу Зыкину, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона или Тамару Кулябину. Чтобы услышать, как бьется сердце Азербайджана, нужно включить Муслима Магомаева или побывать на концерте Самира Джафарова. Или прийти в ДК "Губернаторский" и увидеть выступление ансамбля Гёйгёль из моего родного города Гянджи, как сделали вы сегодня.

Ислам Ровшанович поблагодарил всех, кто сделал этот творческий вечер возможным: губернатора Сергея Морозова , мэра Сергея Панчина, руководство Азербайджанской Республики, главу города Гянджи Эльмара Велиева, руководителей и сотрудников Министерства искусства и культурной политики, фонда "Ульяновск – культурная столица", Дворца культуры "Губернаторский".

Начался концерт, сопровождаемый великолепным конферансом Нурии Минзагитовны Турковой – разделенный на равные небольшие сеты, поочередно распределенные между ульяновскими и азербайджанскими артистами, он держал зрителей в постоянном тонусе, не давая скучать ни на секунду.

При таком естественном и очень органичном сравнении становились отчетливо видны национальные особенности двух народов: азербайджанские голоса инстинктивно устремлены вверх, к снежным вершинам гор, и вибрируют, как струны от дуновения горных ветров. Русские же песни стелятся вдаль и в ширину, подобно матушке-реке Волге. Кавказский танец остр, как сабля, резок, как щелчок кнута. А русский – то лихой-разудалый, то плавно-невесомый, как скольжение лебедя по речной глади. Солисты и танцевальные группы, сменяя друг друга, дарили зрителям частицу себя и той культуры, носителями которой они являются.

Представление продолжалось два часа, а пролетело как один миг – в финале азербайджанские солисты Самир Мамедов и Камаля Таги-Заде проникновенно исполнили неофициальный гимн республики – песню Рашида Бейбутова "Азербайджан". К тому моменту зрительный зал уже весь стоял на ногах. "Волжане" ответили самым русским танцем из всех возможных – "Калинкой". Апофеозом концерта стал момент, когда к российским танцорам присоединились их азербайджанские коллеги – "Калинку" они доплясывали вместе по оглушительные овации зала!

На следующий день после концерта азербайджанские артисты возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву и посетили музей национальной культуры, который открыт при школе №78, носящей имя общенационального лидера азербайджанского народа.

- Культурный мост в Ульяновске объединил два родных для меня города. Я очень хочу, чтобы сотрудничество между двумя родными для меня городами, Ульяновском и Гянджи, развивалось и в других направлениях – в спорте, туризме, образовании и готов сделать для этого все возможное, - говорит Ислам Гусейнов.