ИСЕСКО: Узеир Гаджибейли сформировал музыкальную идентичность Азербайджана
Kультурная политика
- 19 сентября, 2026
- 10:58
Между Азербайджаном и ИСЕСКО сложилось прочное сотрудничество, особую роль в развитии которого играет региональный офис организации в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявил директор регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане Абдулхаким Альсенан, выступая на первом съезде Союза композиторов тюркского мира в Баку.
Он отметил, что проведение съезда в период чествования наследия Узеира Гаджибейли неслучайно.
"Узеир Гаджибейли сформировал современную музыкальную идентичность Азербайджана. Он показал нам, что культура является одной из фундаментальных основ сохранения национальной идентичности. Творчество Узеир бека еще раз доказывает всему миру, что у музыки нет языка. Музыка универсальна", - сказал Альсенан.
Последние новости
13:00
Три года назад азербайджанская армия начала операцию по восстановлению суверенитетаВнутренняя политика
12:48
Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027гФинансы
12:36
Фото
В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНОKультурная политика
12:35
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° теплаЭкология
12:33
Ираклий Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии является нашей основной задачейВ регионе
12:12
Фото
Видео
В Ханкенди идет подготовка ко Дню городаВнутренняя политика
12:09
В Анкарском университете состоялось открытие барельефа и аудитории Ахмеда АгаоглуВнешняя политика
12:08
Фото
Видео
В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктураЭнергетика
11:41