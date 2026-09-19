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    ИСЕСКО: Узеир Гаджибейли сформировал музыкальную идентичность Азербайджана

    Kультурная политика
    • 19 сентября, 2026
    • 10:58
    ИСЕСКО: Узеир Гаджибейли сформировал музыкальную идентичность Азербайджана

    Между Азербайджаном и ИСЕСКО сложилось прочное сотрудничество, особую роль в развитии которого играет региональный офис организации в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане Абдулхаким Альсенан, выступая на первом съезде Союза композиторов тюркского мира в Баку.

    Он отметил, что проведение съезда в период чествования наследия Узеира Гаджибейли неслучайно.

    "Узеир Гаджибейли сформировал современную музыкальную идентичность Азербайджана. Он показал нам, что культура является одной из фундаментальных основ сохранения национальной идентичности. Творчество Узеир бека еще раз доказывает всему миру, что у музыки нет языка. Музыка универсальна", - сказал Альсенан.

    Узеир Гаджибейли Абдулхаким Альсенан ИСЕСКО День национальной музыки
    İCESCO-nun ofis direktoru: Üzeyir bəy yaradıcılığı bütün dünyaya bir daha sübut edir ki, musiqinin dili olmur
    ICESCO: Uzeyir Hajibayli shaped Azerbaijan's musical identity

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