İCESCO-nun ofis direktoru: Üzeyir bəy yaradıcılığı bütün dünyaya bir daha sübut edir ki, musiqinin dili olmur
Mədəniyyət siyasəti
- 19 sentyabr, 2026
- 10:43
İCESCO ilə Azərbaycan arasında çox güclü əməkdaşlıq mövcuddur.
"Report"un məlumatına görə, bunu İCESCO-nun Azərbaycandakı Regional Ofisinin Direktoru Abdulhakeem Alsenan Bakıda XVIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində I Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayında çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, Bakı Ofisi bu əməkdaşlığın inkişafında xüsusi rol oynayır.
Direktor qurultayın Üzeyir Hacıbəyov irsinin yad edildiyi ərəfədə keçirilməsinin təsadüfi olmadığını qeyd edib.
"Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanın müasir musiqi kimliyini formalaşdırıb. O bizə nümayiş etdirib ki, mədəniyyət milli kimliyi qorumaq üçün ən fundamental anlayışdır. Üzeyir bəy yaradıcılığı bütün dünyaya bir daha sübut edir ki, musiqinin dili olmur. Musiqi ümumbəşəridir".
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