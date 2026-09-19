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    İCESCO-nun ofis direktoru: Üzeyir bəy yaradıcılığı bütün dünyaya bir daha sübut edir ki, musiqinin dili olmur

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 sentyabr, 2026
    • 10:43
    İCESCO-nun ofis direktoru: Üzeyir bəy yaradıcılığı bütün dünyaya bir daha sübut edir ki, musiqinin dili olmur

    İCESCO ilə Azərbaycan arasında çox güclü əməkdaşlıq mövcuddur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İCESCO-nun Azərbaycandakı Regional Ofisinin Direktoru Abdulhakeem Alsenan Bakıda XVIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində I Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayında çıxışı zamanı deyib.

    O bildirib ki, Bakı Ofisi bu əməkdaşlığın inkişafında xüsusi rol oynayır.

    Direktor qurultayın Üzeyir Hacıbəyov irsinin yad edildiyi ərəfədə keçirilməsinin təsadüfi olmadığını qeyd edib.

    "Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanın müasir musiqi kimliyini formalaşdırıb. O bizə nümayiş etdirib ki, mədəniyyət milli kimliyi qorumaq üçün ən fundamental anlayışdır. Üzeyir bəy yaradıcılığı bütün dünyaya bir daha sübut edir ki, musiqinin dili olmur. Musiqi ümumbəşəridir".

    Abdulhakeem Alsenan ISESCO Üzeyir Hacıbəyli Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı
    ИСЕСКО: Узеир Гаджибейли сформировал музыкальную идентичность Азербайджана
    ICESCO: Uzeyir Hajibayli shaped Azerbaijan's musical identity

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