Иса Хабиббейли: Творческие идеалы, призывы Насими следует приводить молодежи в качестве примера

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Распоряжения президента Ильхама Алиева о поэте и мыслителе Имадеддине Насими, в первую очередь, являются проявлением высшей оценки независимого азербайджанского государства в отношении к выдающимся личностям, классическому культурному литературному наследию".

Об этом Report сказал председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, директор Института литературы им. Низами Гянджеви НАНА Иса Хабиббейли.

По его словам, распоряжения также открывают простор к тому, чтобы в период независимости вновь познакомить азербайджанский народ с наследием Насими, показать его позицию в мировой литературе: "Я считаю, что привести в качестве примера новому поколению творческие идеалы Насими, его призывы, его жизнь, являющуюся образцом героизма, достоинства, это будет то, к чему мы будем стремиться в наших работах", - отметил профессор.