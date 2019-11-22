Ильхам Алиев на открытии в Сумгайыте нового здания кинотеатра сети CinemaPlus

21 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Сумгайыт принял участие в открытии нового здания кинотеатра "Низами".

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания. В открытии кинотеатра принял участие член Наблюдательного совета и директор департамента развития бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

Отметим, что кинотеатр "Низами" в Сумгайыте входит в сеть кинотеатров CinemaPlus и состоит из трех залов, оборудованных 3D-технологией, соответствующей мировым стандартам.

Он расположен по адресу: город Сумгайыт, 2-й микрорайон, улица Наримана Нариманова.

Отметим также, что отныне на сайте CinemaPlus и в мобильном приложении жители Сумгайыта могут ознакомиться с расписанием фильмов.

Кинотеатр открыт с сегодняшнего дня.