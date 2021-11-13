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Haber Global подготовил сюжет о награждении Арзу Алиевой премией Международного фестиваля

Haber Global подготовил сюжет о награждении Арзу Алиевой премией Международного фестиваля 14:44 Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о награждении президента Бакинского медиа центра Арзу Алиевой премией "За вклад в культуру тюркского мира".
Kультурная политика
13 ноября 2021 г. 14:55
Haber Global подготовил сюжет о награждении Арзу Алиевой премией Международного фестиваля

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о награждении президента Бакинского медиа центра Арзу Алиевой премией "За вклад в культуру тюркского мира".

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что премия "За вклад в культуру тюркского мира" кинофестиваля “Коркут Ата”, проходящего в Стамбуле, была вручена Бакинскому Медиа-Центру в лице Арзу Алиевой министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Кроме того, награда "За лучший фильм", которым стал фильм "Среди разбросанных смертей", также была вручена Азербайджану.

В конце фестиваля был показан фильм “Мы” режиссера Ормана Алиева, экранизированный Бакинским Медиа Центром.

Отметим, что кинофестиваль ”Коркут Ата" планируется провести в Шуше в 2023 году.

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Версия на английском языке Haber Global prepares footage about awarding prize of International Festival to Arzu Aliyeva
Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Arzu Əliyevanın beynəlxalq mükafata layiq görülməsi ilə bağlı süjet hazırlayıb

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