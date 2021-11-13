Haber Global подготовил сюжет о награждении Арзу Алиевой премией Международного фестиваля

14:44 Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о награждении президента Бакинского медиа центра Арзу Алиевой премией "За вклад в культуру тюркского мира".

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о награждении президента Бакинского медиа центра Арзу Алиевой премией "За вклад в культуру тюркского мира".

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что премия "За вклад в культуру тюркского мира" кинофестиваля “Коркут Ата”, проходящего в Стамбуле, была вручена Бакинскому Медиа-Центру в лице Арзу Алиевой министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Кроме того, награда "За лучший фильм", которым стал фильм "Среди разбросанных смертей", также была вручена Азербайджану.

В конце фестиваля был показан фильм “Мы” режиссера Ормана Алиева, экранизированный Бакинским Медиа Центром.

Отметим, что кинофестиваль ”Коркут Ата" планируется провести в Шуше в 2023 году.