Госагентство по туризму: Дворец шекинских ханов готов принимать туристов

"В принципе, Дворец шекинских ханов готов принимать туристов".

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, во Дворце шекинских ханов завершены восстановительные и другие работы: "В настоящее время с другими госструктурами идет процесс согласования относительно возобновления входа во дворец, поскольку тут есть структуры, отвечающие за безопасность. В принципе, дворец готов принимать туристов. По завершении процесса согласования между госструктурами Дворец шекинских ханов вновь будет принимать посетителей. Есть вопросы, не относящиеся к нашей компетенции. Например, некоторые вопросы в связи с инцидентом во Дворце шекинских ханов относятся к министерству по чрезвычайным ситуациям, некоторые – генпрокуратуре, другие – к министерству экологии и природных ресурсов. Мы сейчас ждем положительного отклика от этих структур".

Отметим, что 14 июля около 12 часов дня у дерева, посаженного примерно в 1530 году на территории Дворца шекинских ханов, отломилась ветвь диаметром около 50 см и упала на туристов, находящихся во дворе дворца. В результате этого пострадали 19 человек. Из них 2 гражданина России азербайджанского происхождения, 5 граждан Сирии, другие – граждане Азербайджана. Одна пострадавшая во время инцидента гражданка Азербайджана скончалась в больнице.