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Город Шуша выбран молодежной столицей ОИС на 2024 год

Город Шуша выбран молодежной столицей ОИС на 2024 год Город Шуша выбран молодежной столицей Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) на 2024 год.
Kультурная политика
10 ноября 2023 г. 14:01
Город Шуша выбран молодежной столицей ОИС на 2024 год

Город Шуша выбран молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 2024 год.

Об этом Report сообщили в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Сообщается, что отборочная комиссия международной программы "Молодежная столица-2024", проводимой молодежным форумом ОИС, приняла единогласное решение об избрании города Шуша "Молодежной столицей ОИС".

В 11-м заседании исполнительного совета ОИС приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, а также заместитель начальника управления по делам молодежи министерства Ульвия Ахундова.

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Версия на английском языке Shusha declared youth capital of OIC for 2024
Версия на азербайджанском языке Şuşa İƏT-in 2024-cü il üzrə Gənclər Paytaxtı seçilib

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