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Баку и Ташкент обсудили расширение культурного обмена

Баку и Ташкент обсудили расширение культурного обмена Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 июня обсудил с министром культуры Азербайджана Адиля Каримли вопросы расширения узбекско-азербайджанских отношений.
Kультурная политика
11 июня 2024 г. 17:16
Баку и Ташкент обсудили расширение культурного обмена

11 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли вопросы расширения азербайджано-узбекских отношений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

"Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли находится с визитом в Узбекистане для проведения мероприятий в рамках Дней азербайджанской культуры. В ходе встречи с президентом Узбекистана рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, в том числе в приоритетной гуманитарной сфере", - говорится в информации.

Ш. Мирзиёев отметил активизацию культурного обмена между странами в последние годы.

Кроме того, подчеркивалась важность продолжения интенсивного диалога и насыщенной программы культурных мероприятий на основе "дорожной карты", продвижения совместных инициатив и проектов в рамках таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО.

В рамках начавшихся в Узбекистане сегодня Дней культуры Азербайджана состоялась презентация книги поэта и мыслителя Мухаммада Физули. Запланировано также проведение выставки, спектаклей и других мероприятий.

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Версия на английском языке Shavkat Mirziyoyev: Azerbaijan-Uzbekistan cultural ties intensify
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev: Azərbaycan və Özbəkistan arasında mədəni mübadilə intensivləşləşib

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