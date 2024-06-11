Баку и Ташкент обсудили расширение культурного обмена

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 июня обсудил с министром культуры Азербайджана Адиля Каримли вопросы расширения узбекско-азербайджанских отношений.

11 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли вопросы расширения азербайджано-узбекских отношений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

"Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли находится с визитом в Узбекистане для проведения мероприятий в рамках Дней азербайджанской культуры. В ходе встречи с президентом Узбекистана рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, в том числе в приоритетной гуманитарной сфере", - говорится в информации.

Ш. Мирзиёев отметил активизацию культурного обмена между странами в последние годы.

Кроме того, подчеркивалась важность продолжения интенсивного диалога и насыщенной программы культурных мероприятий на основе "дорожной карты", продвижения совместных инициатив и проектов в рамках таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО.

В рамках начавшихся в Узбекистане сегодня Дней культуры Азербайджана состоялась презентация книги поэта и мыслителя Мухаммада Физули. Запланировано также проведение выставки, спектаклей и других мероприятий.