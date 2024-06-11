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Азербайджан представлен на "Фестивале чая" в штаб-квартире ЮНЕСКО

Азербайджан представлен на "Фестивале чая" в штаб-квартире ЮНЕСКО Азербайджан представлен на "Фестивале чая" в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Kультурная политика
11 июня 2024 г. 01:26
Азербайджан представлен на Фестивале чая в штаб-квартире ЮНЕСКО

Азербайджан представлен на "Фестивале чая" в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщает местное бюро Report, страна уже третий год принимает участие в мероприятии при организационной поддержке Ассоциации французско-азербайджанского диалога и Ассоциации Тогрула Нариманбекова.

Наряду с азербайджанской чайной продукцией и аксессуарами к чайному столу были представлены буклеты, посвященные нашим национальным костюмам, искусству, национальной игре "Човган".

Стенд Азербайджана посетили дипломаты, журналисты и другие гости из разных стран.

На мероприятии Наджафова Дилбар и Кяскин Дерья исполнили азербайджанские национальные танцы, также выступил азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев.

Гости также попробовали блюда азербайджанской кухни.

Отметим, что в этом году на фестивале представлены 16 стран, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Япония, Монголия, Франция, Марокко.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Beynəlxalq Çay Günündə təmsil olunub

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