Азербайджан представлен на "Фестивале чая" в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Как сообщает местное бюро
Наряду с азербайджанской чайной продукцией и аксессуарами к чайному столу были представлены буклеты, посвященные нашим национальным костюмам, искусству, национальной игре "Човган".
Стенд Азербайджана посетили дипломаты, журналисты и другие гости из разных стран.
На мероприятии Наджафова Дилбар и Кяскин Дерья исполнили азербайджанские национальные танцы, также выступил азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев.
Гости также попробовали блюда азербайджанской кухни.
Отметим, что в этом году на фестивале представлены 16 стран, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Япония, Монголия, Франция, Марокко.