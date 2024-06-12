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Утвержден список ведущих театров Азербайджана, повышены зарплаты работникам

Утвержден список ведущих театров Азербайджана, повышены зарплаты работникам Утвержден список ведущих театров Азербайджана.
Kультурная политика
12 июня 2024 г. 12:45
Утвержден список ведущих театров Азербайджана, повышены зарплаты работникам

Утвержден список ведущих театров Азербайджана.

Как сообщает Report, решение об этом приняла коллегия министерства культуры.

Согласно решению, перечень ведущих театров определен следующим образом:

1. Азербайджанский Государственный кукольный театр при Министерстве культуры;

2. Азербайджанский Государственный Театр пантомимы при Министерстве культуры;

3. Лянкяранский Государственный драматический театр при Министерстве культуры;

4. Азербайджанский Государственный Театр песни имени Рашида Бейбутова при Министерстве культуры;

5. Азербайджанская Государственная детская филармония при Министерстве культуры;

6. Шушинский Государственный музыкально-драматический театр при Министерстве культуры;

7. Бакинский Театр марионеток при Управлении Государственного Историко-Архитектурного Заповедника ”Ичеришехер".

Постановлением к заработной плате сотрудников, работающих в вышеперечисленных театрах, установлена 25-процентная надбавка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aparıcı teatrların siyahısı təsdiqlənib, işçilərin maaşları artırılıb

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