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Разрабатывается проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане

Разрабатывается проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане Москва и Баку разрабатывает проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане.
Kультурная политика
6 июня 2024 г. 19:40
Разрабатывается проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане

Москва и Баку разрабатывает проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, между двумя странами существуют крепкие культурные связи.

"Мы хотим продолжать эту славную традицию [в области культуры]. Есть проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане. Есть ряд других наших проектов, которые мы надеемся воплотить в жизнь в плане культивирования среди молодежи бережного отношения к нашим культурным памятникам", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Yuri Qaqarinin abidəsinin yaradılması ilə bağlı layihə hazırlanır

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