Разрабатывается проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане

Москва и Баку разрабатывает проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане.

Москва и Баку разрабатывает проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, между двумя странами существуют крепкие культурные связи.

"Мы хотим продолжать эту славную традицию [в области культуры]. Есть проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане. Есть ряд других наших проектов, которые мы надеемся воплотить в жизнь в плане культивирования среди молодежи бережного отношения к нашим культурным памятникам", - сказал он.