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В Марокко проходят "Дни города Шуша"

В Марокко проходят "Дни города Шуша" Согласно плану мероприятий по объявлению города Шуша культурной столицей исламского мира на 2024 год, в столице Марокко Рабате проходят "Дни города Шуша".
Kультурная политика
7 июня 2024 г. 11:31
В Марокко проходят Дни города Шуша

Согласно плану мероприятий по объявлению города Шуша культурной столицей исламского мира на 2024 год, в столице Марокко Рабате проходят "Дни города Шуша".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Управлением государственного заповедника города Шуша.

В рамках мероприятия специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, а также посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретились с министром молодежи, культуры и коммуникаций Марокко Мухаммедом бен Саидом.

В ходе встречи были обсуждены отношения между двумя странами, а также развивающиеся культурные связи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərakeşdə “Şuşa günləri” keçirilir

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