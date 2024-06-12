Мирзиёев поздравил участников проходящих в Узбекистане Дней культуры Азербайджана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников Дней культуры Азербайджана, мероприятия в рамках которых проходят в Ташкенте с 10 по 14 июня.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников Дней культуры Азербайджана, мероприятия в рамках которых проходят в Ташкенте с 10 по 14 июня.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

"Дни культуры Азербайджана являются логическим продолжением Дней культуры Узбекистана, прошедших на братской азербайджанской земле", - отметил он.

Мирзиёев также выразил уверенность, что узбекистанцы смогут ближе познакомиться с древней и богатой культурой, искусством, литературой, национальными традициями и ценностями братского азербайджанского народа, а участники Дней культуры Азербайджана - с преобразованиями, происходящими в Новом Узбекистане, а также с его историческими и культурными особенностями.