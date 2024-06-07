Культурные особенности около 40 стран мира представлены на фестивале в Баку

В Университете ADA состоялся 12-й международный фестиваль

В Университете ADA состоялся 12-й международный фестиваль.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке отдела международных связей Университета, театрального общества “OCAQ”, международной стипендиальной программы имени Топчубашова и студенческих клубов “ESN ADA Baku”.

На фестивале в этом году приняли участие представители посольств 39 стран, аккредитованных в нашей стране, сотрудники международных организаций, а также местные и иностранные студенты и журналисты.

Дипломаты представили гостям фестиваля образцы культуры, кулинарию, рассказали об истории своих стран.

Объявив мероприятие открытым, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что фестиваль, который проводится уже в 12-й раз, отражает мультикультурные ценности университета и его интернациональную среду.

Мероприятие прошло под открытым небом в кампусе Университета ADA.