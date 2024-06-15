В Шуше восстановлено 18 исторических и культурных памятников, строятся две мечети

В Шуше восстановлено 18 из 200 разрушенных в период оккупации города исторических и культурных памятников.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на проходящей в городе международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

По его словам, в Шуше строятся две новые мечети: "16 из 17 мечетей города были разрушены оккупантами. По поручению президента было начато немедленное восстановление мечетей, и в результате за четыре года в городе были полностью восстановлены четыре мечети, а также начато строительство двух новых - одной в городе и другой в селе Дашалты".