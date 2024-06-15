О нас

В Шуше восстановлено 18 исторических и культурных памятников, строятся две мечети

В Шуше восстановлено 18 исторических и культурных памятников, строятся две мечети
Kультурная политика
15 июня 2024 г. 09:46
В Шуше восстановлено 18 исторических и культурных памятников, строятся две мечети

В Шуше восстановлено 18 из 200 разрушенных в период оккупации города исторических и культурных памятников.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на проходящей в городе международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

По его словам, в Шуше строятся две новые мечети: "16 из 17 мечетей города были разрушены оккупантами. По поручению президента было начато немедленное восстановление мечетей, и в результате за четыре года в городе были полностью восстановлены четыре мечети, а также начато строительство двух новых - одной в городе и другой в селе Дашалты".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şuşada 18 tarix və mədəniyyət abidəsi bərpa edilib, iki yeni məscid tikilir

Другие новости из категории

Утвержден список ведущих театров Азербайджана, повышены зарплаты работникам
Утвержден список ведущих театров Азербайджана, повышены зарплаты работникам
12 июня 2024 г. 12:45
Мирзиёев поздравил участников проходящих в Узбекистане Дней культуры Азербайджана
Мирзиёев поздравил участников проходящих в Узбекистане Дней культуры Азербайджана
12 июня 2024 г. 09:58
Баку и Ташкент обсудили расширение культурного обмена
Баку и Ташкент обсудили расширение культурного обмена
11 июня 2024 г. 17:16
Азербайджан представлен на Фестивале чая в штаб-квартире ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан представлен на "Фестивале чая" в штаб-квартире ЮНЕСКО
11 июня 2024 г. 01:26
В Азербайджане впервые проведен Фестиваль абрикоса
ФотоВ Азербайджане впервые проведен "Фестиваль абрикоса"
9 июня 2024 г. 02:53
В Марокко проходят Дни города Шуша
ФотоВ Марокко проходят "Дни города Шуша"
7 июня 2024 г. 11:31
Культурные особенности около 40 стран мира представлены на фестивале в Баку
ФотоКультурные особенности около 40 стран мира представлены на фестивале в Баку
7 июня 2024 г. 11:16
Разрабатывается проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане
Разрабатывается проект создания памятника Юрию Гагарину в Азербайджане
6 июня 2024 г. 19:40
Первая леди азербайджанской скульптуры: Минаввар Рзаева и ее удивительная жизнь
Первая леди азербайджанской скульптуры: Минаввар Рзаева и ее удивительная жизнь
6 июня 2024 г. 17:52
В Москве открылась выставка азербайджанского художника Байрама Саламова
ФотоВ Москве открылась выставка азербайджанского художника Байрама Саламова
5 июня 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi