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В Landmark Baku состоялась пресс-конференция третьего международного Baku Piano Festival

В Landmark Baku состоялась пресс-конференция третьего международного Baku Piano Festival В Landmark Baku состоялась пресс-конференция третьего международного Baku Piano Festival.
Kультурная политика
16 июня 2024 г. 18:41
В Landmark Baku состоялась пресс-конференция третьего международного Baku Piano Festival

В Landmark Baku состоялась пресс-конференция третьего международного Baku Piano Festival.

Как сообщает Report, на пресс-конференции основатель и директор фестиваля заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли подробно рассказал о программе и участниках фестиваля, выразил благодарность всем партнерам и спонсорам мероприятия.

Отметим, что 16 июня третий Baku Piano Festival стартует с концерта фламенко Rebeca Ortega, и целых две недели для бакинцев и гостей города будет представлена разнообразная программа музыкальных концертов виртуозов из разных стран.

Третий Baku Piano Festival представит своим зрителям не только разнообразную музыкальную программу, но и показы кино, арт мероприятия театральную постановку и литературный конкурс. Особо следует отметить концерт молодых талантов We are the future.

На пресс-конференции выступили чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро, чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, представитель посольства Франции в Азербайджане Шарль Денье. Отметив рост развития культурных связей между странами, дипломаты подробно рассказали об участниках фестиваля из своих стран.

Baku Piano Festival - это не только волшебство музыкантов-виртуозов на фортепиано, но и сама атмосфера фестиваля. Каждый зритель может найти здесь своё любимое: великолепный выбор для любого меломана от классики до бразильской самбы и фламенко. Фестиваль продлится до 29 июня включительно.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

Хэштеги: #bakupianofest #bakupianofestival

Подробная программа фестиваля доступна на сайте мероприятия, билеты можно приобрести по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Bakı Piano Festivalının mətbuat konfransı keçirilib

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