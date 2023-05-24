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Генсек: 30-летие ТЮРКСОЙ будет отмечаться и в Шуше

Генсек: 30-летие ТЮРКСОЙ будет отмечаться и в Шуше Мы будем отмечать 30-летие ТЮРКСОЙ в Азербайджане, в том числе в культурной столице тюркского мира - Шуше.
Kультурная политика
24 мая 2023 г. 16:41
Генсек: 30-летие ТЮРКСОЙ будет отмечаться и в Шуше

Мы будем отмечать 30-летие ТЮРКСОЙ в Азербайджане, в том числе в культурной столице тюркского мира - Шуше.

Об этом анкаринскому бюро Report заявил генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

Генсек сообщил, что юбилей ТЮРКСОЙ будет отмечаться в 6 тюркских государствах: "Мы решили начать юбилейные мероприятия с Казахстана, и 3 мая провели круглый стол, посвященный итогам 30-летней деятельности организации. В целом, серия мероприятий, посвященных 30-летию ТЮРКСОЙ, пройдет 9 июня в Алматы, 13 июня в Бишкеке, 18 июня в Ташкенте и 28-29 июня в Ашхабаде".

Султан Раев подчеркнул, что планируется провести серию традиционных мероприятий ТЮРКСОЙ, в том числе встречи художников, фотографов, поэтов, директоров музеев и театров: "Мы предложили организовать эти мероприятия в рамках других традиционных мероприятий, проводимых в Шуше, чтобы результат был продуктивным и эффективным. Фотографии и картины с этих мероприятий будут демонстрироваться в Шуше во время заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ, запланированного на октябрь, и в Баку в рамках мероприятий, посвященных 30-летию организации. Позже эти работы войдут в каталог и альбом".

Генсек добавил, что целью издания альбома является популяризация города Шуша в мире, в странах-членах организации и международных организациях.

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Версия на английском языке Sec.-Gen.: 30th anniversary of TURKSOY to be celebrated in Shusha
Версия на азербайджанском языке Baş katib: “TÜRKSOY-un 30 illik yubileyini Şuşada da qeyd edəcəyik”

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