Генконсульство Турции в Нахчыване организовало фотовыставку

Генеральное консульство Турции в Нахчыване организовало фотовыставку.

Генеральное консульство Турции в Нахчыване организовало фотовыставку.

Как сообщает местное бюро Report , мероприятие, прошедшее в выставочном зале Союза художников Нахчыванской Автономной Республики имени Бахруза Кенгерли, было приурочено к 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиев и 100-летию образования Турецкой республики.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память шехидов, затем были озвучены Государственные гимны обеих стран.

На выставке выступили председатель Союза художников Нахчыванской АР, заслуженный художник Азербайджана Ульвия Гамзаева, Генеральный консул Турции в Нахчыванской АР Асип Кая, председатель Дома Азербайджана в турецкой провинции Ыгдыр Зия Закир Арадж, председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев, ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев, ректор Нахчыванского университета Анар Кязымов, ректор Нахчыванского института преподавателей Азад Новрузов, председатель Союза писателей Нахчывана Асим Ядигар.

Затем семье шехида Зульфу Рзаева был преподнесен его портрет, выполненный заслуженным художником Азербайджана Фикретом Бабаевым.

Отметим, что на выставке было представлено 45 фотографий.