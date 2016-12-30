Фонд Гейдара Алиева организовал традиционное праздничное веселье для детей

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника организовал во дворце «Бута» традиционное праздничное веселье для детей.

Как сообщает Report, в праздничном веселье приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Дети были доставлены на место, где проводился организованный Фондом праздник, на специально выделенных для них автобусах. В украшенном с особым вкусом и предоставленном в распоряжение детей дворце была создана сказочная атмосфера.

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой ежегодно накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организуются торжества для воспитанников детских домов и школ-интернатов, малолетних пациентов Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна, Психоневрологического центра. Этот год тоже не стал исключением.

Праздничное веселье началось с показа видеоролика, повествующего о встречах великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с детьми, их внимании и заботе о молодом поколении.

В этом году, как и каждый год, участникам веселья была представлена программа, подготовленная в новом оформлении. Эта программа, созданные во дворце декорации, дарящие малышам по-настоящему праздничное настроение, приумножили радость детей. Дети танцевали, пели, демонстрировали свои умения, восхищались чудесам в нарядном дворце, и их радость была безгранична. Ведь именно им были адресованы организованный Фондом Гейдара Алиева праздник, интересные выступления известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов. Улыбки ребят на праздничном веселье стали самой высокой оценкой деятельности Фонда Гейдара Алиева, подарившего детям такой праздник.

Как всегда, малыши и на этот раз собрались вокруг своей самой большой покровительницы Мехрибан Алиевой. Первая леди Азербайджана разделила с детьми их радость, тепло побеседовала с ними.

В музыкальной композиции, подготовленной для праздничного веселья, наряду с профессиональными мастерами искусств, с интересной программой выступили также коллективы детских домов номер 1 и 2, Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна. Выступления героев любимых малышами мультипликационных фильмов создали у участников веселья прекрасное настроение. Сценки, веселые песни и танцы еще больше разнообразили праздничное мероприятие.

Во дворце, напоминающем зимнюю сказку, дети в канун праздника были окружены любимыми персонажами, веселились вместе ними.